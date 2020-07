Conto corrente cointestato con la badante: cosa possono fare gli eredi? (Di martedì 28 luglio 2020) Le badanti in Italia stanno assumendo, con il passare degli anni una rilevanza sempre maggiore. Non è raro, infatti che un anziano solo che viene accudito da molti anni dalla stessa badante sviluppi nei suoi confronti un vero e proprio rapporto affettivo. A volte l’affetto è ricambiato con sincerità e trasparenza, alle volte, invece, gli anziani vengono circuiti da queste figure che pensano soltanto ad aumentare i propri interessi personali. Conto corrente cointestato con la badante Anche se non accade molto spesso, perchè i rapporti finanziari degli anziani sono controllati dai figli, può succedere che l’anziano apra un Conto corrente cointestato con la badante o che i soldi ... Leggi su notizieora

