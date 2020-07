Conte chiede la proroga dello stato d'emergenza, Salvini guida il fronte del no (Di martedì 28 luglio 2020) Non abbiamo Trump e non abbiamo Bolsonaro. Ma abbiamo una estrema destra che non ama la scienza e siamo costretti anche a dover convincere una parte della classe politica e della popolazione del fatto ... Leggi su globalist

renatobrunetta : Non siamo la stampella del governo, ma qui è in gioco la salvezza del Paese. Non voteremo il 3^ scostamento di bila… - Affaritaliani : Stato d’emergenza fino al 31 ottobre. Conte chiede la proroga al Senato - carlosibilia : Per mesi abbiamo ascoltato e letto di tutto sul #RecoveryFund. 'Conte si prepara a dire di sì al MES', 'Conte pront… - voceditalia : Conte verso la proroga dell’emergenza, Pd chiede paletti - globalistIT : Conte chiede la proroga dello stato d'emergenza, Salvini guida il fronte del no -

Ultime Notizie dalla rete : Conte chiede Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime news. Conte chiede proroga stato emergenza. LIVE Sky Tg24 Covid, Conte chiede proroga dello stato di emergenza

Il presidente del Consiglio Conte chiederà oggi al Parlamento la proroga dello stato di emergenza a causa della pandemia di Coronavirus. La votazione prima al Senato e poi, domani, alla Camera. A Mont ...

Giuseppe Conte ci sembrava inadatto, ma con l’emergenza ha mostrato il suo valore

Eravamo messi talmente male in Italia che appena è arrivata una persona garbata nei palazzi del potere l’abbiamo spacciata per un tarocco, una truffa. Il fantoccio un po’ ebete di chissà quali misteri ...

Il presidente del Consiglio Conte chiederà oggi al Parlamento la proroga dello stato di emergenza a causa della pandemia di Coronavirus. La votazione prima al Senato e poi, domani, alla Camera. A Mont ...Eravamo messi talmente male in Italia che appena è arrivata una persona garbata nei palazzi del potere l’abbiamo spacciata per un tarocco, una truffa. Il fantoccio un po’ ebete di chissà quali misteri ...