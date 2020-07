Chiara Galiazzo: ecco «Bonsai», la mia vita dopo «X Factor» (Di martedì 28 luglio 2020) Chiara Galiazzo, 34 anni il 12 agosto, @Chiara Galiazzo. Il 3 luglio è uscito il nuovo disco, «Bonsai», anticipato a giugno dal singolo «Non avevano ragione i Maya». Qui, l'intervista sul numero estivo di GQ, ora in edicola A Saonara, vicino Padova, Chiara Galiazzo è cresciuta in una casa «di fronte ai campi, dove tutto è sempre stato molto lento. Poi sono venuta a Milano, mi sono laureata in Economia, e ho lavorato per sei mesi in un fondo d’investimento. Se uscivo alle otto di sera, mi guardavano come se stessi facendo mezza giornata». Ci vuole pazienza. «Secondo me, la pazienza ti viene per le cose a cui tieni veramente. La musica era il mio sogno, e l’ho trovata; l’ho esaurita per tutto ... Leggi su gqitalia

