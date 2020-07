Caso migranti | l’emergenza è anche politica Conte non si espone | Salvini riprende spazio

Caso migranti, l’emergenza è anche politica. Conte non si espone, Salvini (ri)prende spazio (Di martedì 28 luglio 2020) Matteo Salvini cavalca l’emergenza migranti mentre il premier non si espone temendo un contraccolpo sulla votazione sulla proroga dello stato dell’emergenza. L’emergenza migranti ha un risvolto politico che agita il governo. Il crescente malumore da parte degli italiani alla luce degli sbarchi incontrollati e dei tentativi di fuga dai centri di accoglienza, regala campo alla propaganda del leader della Lega Matteo Salvini, che dopo aver trascorso i mesi del lockdown ai margini della scena politica italiana torna protagonista impugnando la battaglia storica che lo avrebbe portato al governo. Quella sulla sicurezza. archivio Image / Cronaca / migranti / foto Imago/ImageEmergenza migranti, Di Maio: “Qui è una questione ... Leggi su newsmondo

