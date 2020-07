Caldo e siccità: crollati del 24% i livelli del Po, i grandi laghi del Nord in affanno (Di martedì 28 luglio 2020) “Sono crollati del 24% i livelli del Po a fine luglio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno mentre i maggiori laghi del Nord che servono a dissetare i campi della pianura padana, dove si produce un terzo del Made in Italy agroalimentare nazionale, sono in affanno su valori ben al di sotto della media, mentre sono in forte deficit da mesi i bacini del centro-sud“: è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti in riferimento all’ultima ondata di Caldo africano con temperature fino a 40 gradi che sta investendo l’Italia da Nord a sud con gli agricoltori che si preparano a irrigazioni di soccorso per salvare le colture in campo e con i frutti maturi sulle piante che rischiano di essere feriti da colpi di calore e scottature ... Leggi su meteoweb.eu

infoitinterno : Previsioni meteo, nelle Marche allarme caldo e siccità. Mercoledì temperature da record - appuntidicarta : RT @Artocarpus16: Era un'estate immensa come lo sono tutte fino ai 25 anni, prima di accorciarsi in piccole estati via via più brevi di cui… - gxallavichx : Il vento dell’Est, EURO, portatore di bel tempo o di siccità. Il vento del Sud, AUSTRO, il quale precede la pioggi… - CarolinaIacucci : RT @Artocarpus16: Era un'estate immensa come lo sono tutte fino ai 25 anni, prima di accorciarsi in piccole estati via via più brevi di cui… - AngleseGiorgio : @FuffaForte @FrancoSuccesso @lucianocapone No cosi mi accusa di generalizzare e non è così . La politica non è eco… -

Ultime Notizie dalla rete : Caldo siccità Anche ciliegi e olmi scappano dal caldo cercando un clima migliore Corriere della Sera