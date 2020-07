Calciomercato Juventus – Il Napoli accetta Bernardeschi come contropartita: base d’intesa nell’affare Milik (Di martedì 28 luglio 2020) Il Napoli é pronto a chiudere la trattativa per Victor Osimhen dal Lille. L’attaccante nigeriano sarà la nuova prima punta di Gattuso e prenderà il posto di Milik. Il bomber polacco é destinato a partire ed interessa alla Juventus. I bianconeri, al fine di abbassare le richieste economiche dei partenopei che chiedono almeno 40 milioni, hanno proposto Federico Bernardeschi come contropartita. Ipotesi che, secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, sarebbe gradita al Napoli. Le due società avrebbero posto le basi per un’intesa: va adesso definito il conguaglio economico per definire l’operazione.L'articolo Calciomercato Juventus – Il Napoli ... Leggi su sportfair

DiMarzio : #Calciomercato | La #Juventus vuole l'attaccante del #Napoli - mirkocalemme : Clamoroso al #Barcelona: #Arthur ha chiesto la rescissione con un mese di anticipo al club. Non è più sceso in camp… - SkySport : Dalla Spagna: al Barcellona scoppia il caso Arthur I blaugrana minacciano provvedimenti ? - Ales_Pensa : RT @SkySport: Juventus: raggiunta base d'intesa con Milik Il Napoli ha individuato la contropartita ? - cn1926it : Il Mattino – #Milik-#Bernardeschi, intrecci tra #Napoli e #Juventus: affare più vicino? Le ultime -