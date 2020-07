Belgio, il campionato di calcio inizia a porte chiuse: “Garantiamo la salute” (Di martedì 28 luglio 2020) La Pro League 2020-21 partirà a porte chiuse. Questa la decisione presa dal consiglio di amministrazione che gestisce il campionato belga con un comunicato in cui si precisa che “dopo aver consultato il mondo politico e aver tenuto conto delle decisioni del Consiglio di sicurezza nazionale di ieri (lunedi’, ndr), i vertici della Pro League hanno preso congiuntamente questa decisione al fine di garantire l’uniformità nell’organizzazione delle partite, per dare chiarezza al pubblico e alla società e, soprattutto, per garantire la salute di tutti nel calcio e nel mondo”. Leggi su sportface

