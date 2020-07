Atalanta, la tifoseria al fianco di Ilicic: “Vogliamo rivedere i tuoi miracoli” (Di martedì 28 luglio 2020) “Vogliamo rivedere i tuoi miracoli“. Questo uno dei tanti commenti apparsi sui social dai tifosi dell’Atalanta per mostrare solidarietà a Josip Ilicic, fantasista della squadra bergamasca fermo da alcune settimane a causa, secondo quanto riporta Sky Sport, di alcuni problemi personali ne stanno condizionando la condizione atletica e psicologica. In queste ore i tifosi dell’Atalanta hanno avviato un’iniziativa social per far arrivare allo sloveno il loro abbraccio virtuale. Tanti hanno cambiato l’immagine dei social con quella di Ilicic. Altri continuano a scrivere messaggi di affetto all’indirizzo di uno dei protagonisti di questa stagione. Quindici reti e otto assist in ventisei presenze per Ilicic. Leggi su sportface

interistadoc_ : RT @InterIsMore: Unica tifoseria che non omaggia un cazzo di nessuno e questo parla anche. Una volta ha messo like contro una mia battuta s… - InterIsMore : Unica tifoseria che non omaggia un cazzo di nessuno e questo parla anche. Una volta ha messo like contro una mia ba… - Mastellonemassy : @Chiariello_CS Noooo non sia mai, meglio un altro alla Rube che il primo all'Atalanta, anzi non vedo l'ora che fini… - albianconero38 : Ma non possiamo fare tre punti nelle ultime tre così l'Atalanta perde ma parimerito come piaceva tanto a mezza tifoseria? - PiccoloDrago65 : Tifoseria di senza palle,al vantaggio dei cartonati già piangevano come dei poppanti per il distacco potenzialmente… -

"Vogliamo rivedere i tuoi miracoli". Questo uno dei tanti commenti apparsi sui social dai tifosi dell'Atalanta per mostrare solidarietà a Josip Ilicic, fantasista della squadra bergamasca fermo da alc ...