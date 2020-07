Atalanta, Ilicic non sta giocando per motivi personali: i dettagli (Di martedì 28 luglio 2020) Quando chiamato in causa ha risposto in modo clamoroso, con prestazioni e gol incredibili che hanno portato tanti punti alla sua squadra. Stiamo parlando di Josip Ilicic, grande talento condizionato nell’ultimo periodo da qualche problema. “Gli siamo tutti vicini”, aveva detto qualche giorno fa il tecnico dell’Atalanta Gasperini. All’inizio si pensava ad un infortunio, poi ad una scarsa condizione fisica. Ma, secondo Gianluca Di Marzio alcuni problemi personali ne stanno condizionando la condizione atletica e psicologica. Addirittura la sua presenza è in dubbio anche per la partita dei quarti di finale di Champions League contro il Psg. I tifosi, nel frattempo, hanno avviato un’iniziativa social per fargli arrivare tutto il supporto. Un abbraccio virtuale che il calciatore ... Leggi su calcioweb.eu

