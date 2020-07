Apple MacBook Pro 16 pollici, su Amazon l’allestimento top con 477 euro di sconto (Di martedì 28 luglio 2020) Siete in cerca di un notebook professionale davvero potente ma dagli ingombri contenuti, da utilizzare in ufficio o a casa come desktop replacement al posto di un più voluminoso PC desktop? Se siete pronti a investire una cifra comunque importante, su Amazon c’è un’occasione da non lasciarsi sfuggire: l’Apple MacBook Pro 16 pollici nel suo allestimento più completo e potente, con uno sconto di ben 477 euro sul prezzo, che lo fa scendere sotto quota 3000 euro – precisamente da 3299 a 2821,80 euro. Un costo ovviamente non per tutte le tasche ma comunque particolarmente appetibile per chi ha particolari esigenze produttive. MacBook Pro 16 si presenta straordinario ... Leggi su ilfattoquotidiano

