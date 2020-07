Andrea Bocelli e lo scivolone sul coronavirus: "Sono stato frainteso" (Di martedì 28 luglio 2020) Andrea Bocelli: "Sono stato frainteso". È "stecca" bis. Ieri il tenore ha rilasciato dichiarazioni al convegno negazionista sul Covid-19 organizzato da Vittorio Sgarbi al Senato e ha detto: "Io conosco un sacco di gente, ma non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perché questa gravità? C'è stato un momento in cui mi Sono sentito umiliato e offeso per la privazione della libertà di uscire di casa senza aver commesso un crimine e devo confessare pubblicamente di aver disobbedito". Proprio lui che, insieme alla famiglia, è stato contagiato dal coronavirus. La Rete è stata sommersa da un'ondata di polemiche e su Twitter è entrato in tendenza ... Leggi su iltempo

