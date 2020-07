Alitalia, aumentano le rotte internazionali. E dal primo ottobre più voli da Napoli per Roma e Milano (Di martedì 28 luglio 2020) Più voli Alitalia verso destinazioni estere nei mesi di settembre e ottobre, quando il settore dei collegamenti internazionali di medio e di lungo raggio segnerà una crescita, rispetto ad agosto, del 7% a settembre e del +9% a ottobre. Il programma dei voli Alitalia di settembre, si legge in una nota diffusa dalla Compagnia, prevede la ripresa del collegamento diretto Roma-Buenos Aires e l’attivazione dei servizi da Fiumicino per Giappone, Israele e Algeria che sono stati riprogrammati da metà agosto all’inizio di settembre a seguito dell’estensione delle restrizioni all’ingresso in questi Paesi. Alitalia ripristinerà, inoltre, il collegamento domestico da Fiumicino per Verona. Da ... Leggi su ildenaro

