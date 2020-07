Agrigento, il delitto senza un perché nel paese dove nessuno parla (Di martedì 28 luglio 2020) Ad Alessandria della Rocca, prima di morire, un giovane accoltellato fa il nome dell’omicida che adesso è in carcere. Mancano però il movente e l’arma del delitto. Il padre di Vincenzo Busciglio: "Voglio sapere perché è stato ammazzato". La sindaca: "Chi sa denunci" Leggi su repubblica

In provincia di Agrigento, un giovane, prima di morire accoltellato ... che viene arrestato poco dopo dai carabinieri con l’accusa di omicidio. Ma l’arma delitto non è mai stata trovata e la procura ...ALESSANDRIA DELLA ROCCA. Asia annusa un punto preciso del marciapiede tra due ringhiere arrugginite dal tempo. Sbuffa, il pastore tedesco, poi ringhia. Qui, in via Sant’Antonio 25, palazzine in pietra ...