Adriana, la laurea in ospedale per stare vicino alla sorella malata (Di martedì 28 luglio 2020) Quella di Adriana è una di quelle storie che si fanno strada piano piano dai giornali locali fino ad arrivare alle cronache nazionali. È una di quelle storie che fanno vedere un mondo migliore. Adriana Ciafardoni, 23 anni, di Cerignola, si è laureata da una corsia d’ospedale a Milano. Non è lei la persona malata, da anni è accanto alla sorella 14enne. Leggi su vanityfair

VanityFairIt : Si è laureata da una corsia d’ospedale a Milano. Non è lei la persona malata - e_galletti : RT @Daniele_Manca: Adriana, laurea all’ospedale per stare con la sorella malata: «L’alloro me l’ha regalato un’infermiera del Besta dove è… - Daniele_Manca : Adriana, laurea all’ospedale per stare con la sorella malata: «L’alloro me l’ha regalato un’infermiera del Besta do… - parpinellivo : Adriana, laurea dall'ospedale in teleconferenza per stare con la sorella malata. Una storia che fa riprendere confi… - roberto_rumiati : RT @CarlettoRumiati: Adriana, laurea all’ospedale per stare con la sorella malata: «Lei mi dà lezioni di coraggio» - -

Ultime Notizie dalla rete : Adriana laurea Adriana, laurea all’ospedale per stare con la sorella malata: «Lei mi dà lezioni di coraggio» Corriere della Sera Adriana, laurea all’ospedale per stare con la sorella malata: «Lei mi dà lezioni di coraggio»

Centodieci e lode, il plauso accademico, le parole dei professori che rimbombano in una stanza piena di macchinari e di flebo al terzo piano dell’Istituto neurologico Carlo Besta di Milano. Adriana Ci ...

Milano, si laurea in ospedale per assistere la sorella malata: "Lei mi ha dato la forza"

Si è laureata in ospedale per assistere la sorella 14enne, costretta a letto da una grave malattia. Da una stanza dell’Istituto neurologico ‘Carlo Besta’ di Milano, ha discusso la tesi in videoconfere ...

Centodieci e lode, il plauso accademico, le parole dei professori che rimbombano in una stanza piena di macchinari e di flebo al terzo piano dell’Istituto neurologico Carlo Besta di Milano. Adriana Ci ...Si è laureata in ospedale per assistere la sorella 14enne, costretta a letto da una grave malattia. Da una stanza dell’Istituto neurologico ‘Carlo Besta’ di Milano, ha discusso la tesi in videoconfere ...