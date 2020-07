Zanardi prosegue la sua battaglia in terapia intensiva (Di lunedì 27 luglio 2020) 'Nulla è cambiato'. La terza notte passata da Alex Zanardi nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica del San Raffaele di Milano non ha portato nessuna novità. Questo comunica l'ufficio stampa ... Leggi su gazzetta

Prosegue la lotta di Alex Zanardi in un letto d’ospedale del San Raffaele di Milano. Il campione olimpico di handbike, reduce da un grave incidente avvenuto in landa senese lo scorso 19 giugno, che l’ ...Alex Zanardi dimesso dall’ospedale e trasferito in una struttura di riabilitazione play 4555 • di Videonews Alex Zanardi, ipotesi estero per proseguire la riabilitazione in clinica all’avanguardia pla ...