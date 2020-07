Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2020 ore 15:30 (Di lunedì 27 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2020 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI AD UN NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, DOVE AL MOMENTO IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE FINO AL 3 AGOSTO, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, SONO CHIUSE LE CORSIE DI MARCIA LENTA E VELOCE TRA FIORENTINI E TOGLIATTI, IN USCITA DA Roma. APERTA SOLO LA CORSIA DI SORPASSO E DEVIATI I MEZZI COTRAL. INTERDIZIONE AL TRAFFICO, IN QUESTO CASO PER VERIFICHE TECNICHE, ANCHE IN VIA DI TOR BELLA MONACA, ALL’ALTEZZA DI VIA CASILINA. PRESENTI DEVIAZIONI SU VIA DEL FUOCO SACRO. A ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Luce_Roma : Ancora niente regole, postazioni riservate protette e tariffate per lo scarico merci e ci si arrangia mettendo a ri… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2020 ore 12:30: VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2020 ORE 12… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai