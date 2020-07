USA, ordini beni durevoli ancora in forte aumento a giugno (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – Balzano ancora gli ordinativi di beni durevoli americani a giugno. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato un forte aumento del 7,3% dopo il +15,1% del mese precedente (dato rivisto da +15,8%). Le stime degli analisti erano per un aumento del 7,2%. Il dato “core”, ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, risulta in aumento del 3,3% rispetto al +3,6% del mese precedente ed al +3,5% del consensus. Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi hanno visto un incremento del 9,2% dopo il +15,2% precedente. Leggi su quifinanza

