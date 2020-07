Usa: consigliere sicurezza nazionale positivo al virus (Di lunedì 27 luglio 2020) ANSA, - WASHINGTON, 27 LUG - Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Robert O'Brien, uno dei piu' stretti collaboratori di Donald Trump, e' risultato positivo al coronavirus. Lo ... Leggi su corrieredellosport

