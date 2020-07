Ufficiale: Lovren è un nuovo calciatore dello Zenit (Di lunedì 27 luglio 2020) Attraverso una nota apparsa sul proprio profilo twitter, lo Zenit comunica ufficialmente l’acquisizione a titolo definitivo del difensore croato classe ’89. Ha firmato un contratto triennale. Lovren lascia il Liverpool dopo 6 stagioni nelle quali ha realizzato 8 reti e totalizzato 185 presenze. Con i Reds ha conquistato una Champions League nella scorsa stagione e la Premier appena terminata. Foto: Twitter Ufficiale Zenit Dejan Lovren is a Zenit player! More https://t.co/bf7ILb2BOG pic.twitter.com/MnFZF5pXJZ — FC Zenit in English (@fcZenit en) July 27, 2020 L'articolo Ufficiale: Lovren è un nuovo calciatore dello Zenit ... Leggi su alfredopedulla

BombeDiVlad : ? UFFICIALE - #Lovren è un nuovo difensore dello #ZenitSanPietroburgo ?? La nota del club russo #LeBombeDiVlad… - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Lovren lascia il Liverpool dopo 185 gare. Ha firmato con lo Zenit per 3 anni - sportli26181512 : Liverpool, UFFICIALE: Lovren allo Zenit: Dopo due stagioni in cui è stato al centro del mercato e proposto da...… - SergioMoroni1 : Black&Blues ha trovato D. LOVREN, ?5, DC, età20! #Sito ufficiale -