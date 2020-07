Ufficiale, il Milan rinnova la partnership con Emirates (Di lunedì 27 luglio 2020) fino al 2023. Lo ha reso noto il club rossonero con un comunicato. “AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione con Emirates, la compagnia aerea leader nel mondo, fino al termine della stagione sportiva 2022/23. Il logo Emirates sarà pertanto ancora impresso sul … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

