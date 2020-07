Tumore del seno: test Oncotype DX può evitare la chemio (Di lunedì 27 luglio 2020) Oncotype DX è il test molecolare che permette di evitare la chemioterapia nell’80% delle donne con carcinoma mammario in fase iniziale Analizza l’espressione di 21 geni specifici del Tumore e definisce la probabilità di risposta alla chemioterapia. Si chiama Oncotype DX, il test molecolare (eseguito su tessuto tumorale) che permette di evitare la chemioterapia nell’80%… L'articolo Tumore del seno: test Oncotype DX può evitare la chemio Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

