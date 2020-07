Torna libera in mare la tartaruga Ramona: in tre settimane ha espulso quantità di plastica tali da riempire tre barattoli da 100ml [FOTO] (Di lunedì 27 luglio 2020) Ramona, la tartaruga marina che a giugno era stata trovata in grave difficoltà per aver ingerito plastica nelle acque di Maratea, ieri è Tornata finalmente libera in mare dal Golfo di Policastro, riporta un comunicato stampa del WWF. Era sabato 13 giugno quando, nelle acque davanti alle coste di Maratea, in Basilicata, la Caretta caretta era stata avvistata con problemi di galleggiamento. Stefano Evoli e Ramona Barone, alcuni volontari in passato sensibilizzati e informati dagli esperti WWF su cosa fare in momento in cui si incontra una tartaruga marina in difficoltà, si sono accorti che l’animale non stava bene e hanno allertato subito la Guardia Costiera, affinché potesse recuperarlo e metterlo in ... Leggi su meteoweb.eu

