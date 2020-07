Torino, anche Di Francesco in lizza per la panchina nella prossima stagione (Di lunedì 27 luglio 2020) Urbano Cairo, presidente del Torino, è alla ricerca del nuovo allenatore per il club granata per la prossima stagione visto l’addio praticamente scontato di Longo. Secondo quanto riporta Sky, uno dei nomi nella lista del patron del Torino sarebbe quello di Eusebio Di Francesco, ex allenatore di Sassuolo, Roma e Sampdoria. In lizza per allenare Belotti e compagni, però, spiccano altri nomi come Liverani e Maran. Leggi su sportface

Urbano Cairo ha strutturato una prospettiva sul futuro del Torino, club di cui è presidente, ai microfoni di La Presse. Il patron della società piemontese ha offerto indicazioni sul futuro, giudicando ...

Toromania: salvi grazie a Longo ma non basta. I tifosi meritano di più

Se qualcuno volesse un resoconto della stagione del Torino, gli basterebbe rivedere la partita del Mazza contro la Spal. In 90 minuti è stato fatto un riassunto ...

