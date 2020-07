Serie tv su Netflix ad agosto 2020, le novità da The Rain 3 a Lucifer 5 (Di lunedì 27 luglio 2020) L'elenco delle Serie tv su Netflix ad agosto mostra più di una novità interessante. Dal primo agosto sono disponibili sulla piattaforma la prima stagione de L'Atterraggio Perfetto e la quinta stagione di Gotham, il drama fantasy poliziesco ambientato nell'universo di Batman. Il nuovo capitolo della storia, composto da 12 episodi, si apre 391 giorni dopo che Gotham è stata dichiarata off limits dal governo, per poi tornare indietro e ripercorrere i giorni della città come Terra di Nessuno. Ben McKenzie, David Mazouz, Sean Pertwee, Donal Logue, Chris Chalk e Morena Baccarin sono fra gli interpreti di ritorno in Gotham 5. https://youtu.be/mUe79BSig 4 amazon box= "B082PQKLSN" Il 5 agosto debutta invece dopo un lungo rinvio Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs Il ... Leggi su optimagazine

Baby, è la serie tv rivelazione di Netflix. L’omonima piattaforma, che permette di usufruire di un innovativo servizio di streaming; è il canale ufficiale dove si può seguire uno dei” tv movie” che ha ...

Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, sarà nella nuova stagione di Baby

Nel cast della nuova stagione della serie Baby, scrive Radio Deejay, ci sono delle new entry, tra cui Anna Lou Castoldi, la figlia 19enne di Morgan e Asia Argento. La ragazza interpreterà Aurora. Anna ...

Baby, è la serie tv rivelazione di Netflix. L'omonima piattaforma, che permette di usufruire di un innovativo servizio di streaming; è il canale ufficiale dove si può seguire uno dei" tv movie" che ha ...Nel cast della nuova stagione della serie Baby, scrive Radio Deejay, ci sono delle new entry, tra cui Anna Lou Castoldi, la figlia 19enne di Morgan e Asia Argento. La ragazza interpreterà Aurora.