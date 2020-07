Scontro Cina-Usa, Pechino prende il controllo del consolato statunitense di Chengdu: «Gli Stati Uniti mettevano in pericolo la nostra sicurezza nazionale» (Di lunedì 27 luglio 2020) Dalle tensioni commerciali alle accuse sulla diffusione del virus. Si fanno sempre più tesi i rapporti tra Cina e Stati Uniti dopo la chiusura forzata la scorsa settimana del consolato cinese a Houston. Oggi, la bandiera americana è stata abbassata al consolato statunitense di Chengdu, tre giorni dopo l’annuncio della sua chiusura da parte di Pechino. July 24, 2020 La Cina ha preso il controllo del consolato Usa a Chengdu, rimarcata dalla bandiera a stelle e strisce americana ammainata in mattinata. «Alle 10 del 27 luglio, in base alla richiesta della parte cinese, il consolato a Chengdu è stato chiuso. Poi le ... Leggi su open.online

about_big_data : RT @affari_politici: Lo scontro tra USA e Cina nell'era di cambiamenti tecnologici senza precedenti: big data, intelligenza artificiale, in… - Open_gol : Scontro Cina-Usa, Pechino prende il controllo del consolato statunitense di Chengdu: «Gli Stati Uniti mettevano in… - affari_politici : Lo scontro tra USA e Cina nell'era di cambiamenti tecnologici senza precedenti: big data, intelligenza artificiale,… - AndrewSpannaus : Sarò a Rainews 24 alle 12,30 circa. Parliamo di #Trump2020 #Biden2020 pandemia, scontri, ma anche scontro strategico Usa v. #Cina - Consilium_Com : ?? “Lo #scontro Usa-Cina sul #5G? A rimetterci è l’Europa.” L'intervista al Professor Antonio Capone, responsabile… -