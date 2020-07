Sarri: «Io sottovalutato? Pochi hanno vinto in Italia e in Europa» – VIDEO (Di lunedì 27 luglio 2020) Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Sampdoria che è valsa lo scudetto alla Juve Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Sampdoria, che è valsa lo scudetto alla Juve. Queste le sue parole. Sarri – «So che allenatori che hanno vinto in Europa ce ne sono Pochi. La costante di questi anni alla Juve è la società che ti mette nelle condizioni di vincere, perché ti sta vicino nei momenti difficili». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

romeoagresti : #Sarri: “Non so se sia sottovalutato o meno. So solo che di allenatori in attività, che hanno vinto in Italia e in… - CMaur31 : RT @MaxNerozzi: #Sarri si toglie un sassolone: 'Non so se sono sottovalutato, ma certo non ci sono molti allenatori che hanno vinto in Ital… - henhoffman : RT @romeoagresti: #Sarri: “Non so se sia sottovalutato o meno. So solo che di allenatori in attività, che hanno vinto in Italia e in Europa… - KillerJoe67 : RT @MaxNerozzi: #Sarri si toglie un sassolone: 'Non so se sono sottovalutato, ma certo non ci sono molti allenatori che hanno vinto in Ital… - Santosbentorah : RT @romeoagresti: #Sarri: “Non so se sia sottovalutato o meno. So solo che di allenatori in attività, che hanno vinto in Italia e in Europa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri sottovalutato Sarri: "Io sottovalutato? Pochi hanno vinto in Italia e in Europa" Corriere dello Sport.it Scudetto Juventus: Sarri se la gode e prende già appunti

La Juventus è Campione d’Italia per la 36a volta nella sua storia. Il nono tricolore di fila porta la firma di Maurizio Sarri che, a 61 anni suonati, si gode il primo Scudetto della propria, lunghissi ...

Sarri: "Io sottovalutato? Pochi hanno vinto in Italia e in Europa"

Maurizio Sarri sottolinea il fatto che ben pochi tra gli allenatori in circolazione possano vantare vittorie in Europa e in Italia come lui.

La Juventus è Campione d’Italia per la 36a volta nella sua storia. Il nono tricolore di fila porta la firma di Maurizio Sarri che, a 61 anni suonati, si gode il primo Scudetto della propria, lunghissi ...Maurizio Sarri sottolinea il fatto che ben pochi tra gli allenatori in circolazione possano vantare vittorie in Europa e in Italia come lui.