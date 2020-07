Salvini: «Pd e Iv si divertono in motoscafo al largo di Ischia. Loro in gita, agli italiani gli immigrati» (Di lunedì 27 luglio 2020) «Sbarchi triplicati rispetto all’anno scorso, con i clandestini che vengono recuperati perfino in prossimità delle acque maltesi». Ad affermarlo è Matteo Salvini. «Lampedusa è al collasso e centinaia di immigrati scappano dai centri di accoglienza col rischio di diffondere il Covid-19. Eppure, ormai da un anno nessun parlamentare della maggioranza organizza gite per incontrare i finti profughi. Ora Pd e Iv preferiscono divertirsi in motoscafo al largo di Ischia. Altro che cancellare i decreti sicurezza: questo governo mette in pericolo l’Italia». Salvini fa il confronto numerico degli sbarchi Poi incalza: «Sbarchi senza sosta nonostante l’emergenza Covid-19: 12.228 dal primo gennaio 2020 a questa mattina, contro i ... Leggi su secoloditalia

