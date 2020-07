Romina Power: “Se non avessi incontrato Albano probabilmente…” (Di lunedì 27 luglio 2020) 50 fa anni si celebrarono le nozze di Albano e Romina Power, una coppia che è di diritto protagonista della storia della musica italiana degli ultimi decenni e che grazie anche a loro amore è riuscita a conquistare il pubblico. I due oggi sono separati nella vita, ma molto uniti sul palco sono infatti tornati a cantare insieme da qualche anno, una scelta che i fans hanno molto apprezzato. Romina ha rilasciato un’intervista al Corriere della sera dove ha rinnovato la sua stima per Albano e per il lungo percorso che hanno condiviso sia come marito e moglie, genitori ma soprattutto professionisti. La cantante ironizza quando le viene chiesto se Albano è una persona ingombrante: “Albano ingombrante? Non molto… Ma non entra in una ... Leggi su quotidianpost

Corriere : Romina Power e il matrimonio con Al Bano, 50 anni fa: «Non sono mai stata la sua spalla» - ElenaPower96 : RT @Corriere: Romina Power e il matrimonio con Al Bano, 50 anni fa: «Le nostre canzoni rimarranno in ... - sosbiglietti : Albano e Romina Power, una storia d'amore e musica - zazoomblog : Romina Power 50 anni fa il matrimonio con Al Bano Carrisi: “Se non lo avessi incontrato avrei…” - #Romina #Power… - zazoomblog : Romina Power 50 anni fa il matrimonio con Al Bano Carrisi: “Se non lo avessi incontrato avrei…” - #Romina #Power… -