Romina Power, la confessione inedita su Al Bano: “In tutti questi anni non lo sono mai stata” (Di lunedì 27 luglio 2020) Romina Power e il 50esimo anniversario con Al Bano Domenica 26 luglio 2020 è stata una giornata molto speciale per Al Bano e Romina Power. Infatti proprio quel giorno i due artisti avrebbero festeggiato 50 anni di matrimonio. Il Maestro e la cantante americana sono convolati a nozze nel 1970 a Cellino San Marco, però poi si sono lasciti alla fine degli anni Novanta. Approfittando della ricorrenza, l’artista statunitense ha deciso di rilasciare una lunga e toccante intervista per il Corriere della Sera. La donna ha ripercosso tutti questi anni che le hanno dato gioie ma anche tanti dolori, parlando di sé stessa e ovviamente ... Leggi su kontrokultura

radiosiciliarse : Al Bano, Romina Power - Raccogli l'attimo - QuotidianPost : Romina Power: “Se non avessi incontrato Albano probabilmente…” - Corriere : Romina Power e il matrimonio con Al Bano, 50 anni fa: «Non sono mai stata la sua spalla» - ElenaPower96 : RT @Corriere: Romina Power e il matrimonio con Al Bano, 50 anni fa: «Le nostre canzoni rimarranno in ... - sosbiglietti : Albano e Romina Power, una storia d'amore e musica -