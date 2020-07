Ritrovati 125 migranti fuggiti dal centro d’accoglienza di Caltanissetta (Di lunedì 27 luglio 2020) Roberto Gambino, sindaco di Caltanissetta, rende noto il ritrovamento dei 125 migranti fuggiti dal Cara siciliano, da parte delle forze dell’ordine. Le forze dell’ordine hanno riportato al Cara di Pian del Lago di Caltanissetta, da dove erano fuggiti, 125 migranti su un totale di 184 che si erano allontanati ieri dalla struttura; molti di loro … L'articolo Ritrovati 125 migranti fuggiti dal centro d’accoglienza di Caltanissetta proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

hurree16 : RT @ilriformista: #Migranti in fuga a #Caltanissetta, ritrovati 125. #Musumeci: “Rispetto per la Sicilia, non è una colonia” - ilriformista : #Migranti in fuga a #Caltanissetta, ritrovati 125. #Musumeci: “Rispetto per la Sicilia, non è una colonia” -

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovati 125 Ritrovati 125 dei 184 migranti fuggiti ieri dal Cara di Caltanissetta Fanpage.it Caltanissetta, migranti in fuga da centro di accoglienza: 125 rintracciati. Musumeci: «La Sicilia non sia trattata come una colonia»

Almeno 125 dei 184 fuggiti ieri sera sono stati rintracciati e riportati nella struttura che si trova alla periferia della città. Ne mancano all’appello ancora 59. Erano fuggiti scalzi e alcuni di ...

Ritrovati 125 migranti fuggiti dal centro d’accoglienza di Caltanissetta

Roberto Gambino, sindaco di Caltanissetta, rende noto il ritrovamento dei 125 migranti fuggiti dal Cara siciliano, da parte delle forze dell’ordine. Le forze dell’ordine hanno riportato al Cara di ...

Almeno 125 dei 184 fuggiti ieri sera sono stati rintracciati e riportati nella struttura che si trova alla periferia della città. Ne mancano all’appello ancora 59. Erano fuggiti scalzi e alcuni di ...Roberto Gambino, sindaco di Caltanissetta, rende noto il ritrovamento dei 125 migranti fuggiti dal Cara siciliano, da parte delle forze dell’ordine. Le forze dell’ordine hanno riportato al Cara di ...