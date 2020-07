"Rinfacciano a Fontana anche sua madre”. Inchiesta camici, una sinistra senza vergogna (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo aver appreso che in Italia chi cerca di regalare soldi alle istituzioni rischia di finire a San Vittore (fa quindi bene Zingaretti a buttare denaro pubblico in affari immobiliari sballati e mascherine fantasma) ora la saga di Attilio Fontana si arricchisce di nuovi pittoreschi capitoli. Sulle accuse rivolte al governatore dalla Procura si è scritto di tutto, ma la tesi dei pm regge poco. Così ora i principali organi di stampa si concentrano su cosa abbia combinato la madre del leghista per aver lasciato tanto denaro al figlio e se abbia o meno versato tutte le tasse 50 anni fa. I magistrati stanno setacciando i conti del politico. La storia l'ha raccontata anche Libero ieri: il presidente lombardo ha ereditato una somma che era custodita da un fondo alle Bahamas. Una montagna di euro: più di 5 milioni. Quando ne è ... Leggi su liberoquotidiano

