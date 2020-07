Previsioni Meteo: l’Anticiclone Africano porta gran caldo in tutt’Italia questa settimana, ma attenzione ai temporali (Di lunedì 27 luglio 2020) Previsioni Meteo – Nel corso di quest’ultima settimana di luglio e verso il primo weekend di agosto, il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato e anche all’insegna della prima ondata di caldo significativa della stagione. Tuttavia, l’ anticiclone non sarà pressante ovunque, ci saranno aree dove la sua performance sarà leggermente meno efficace e, quindi, anche il tempo risulterà più mutevole e maggiormente incline a instabilità. Si tratterà naturalmente delle nostre aree più settentrionali, in particolare di quelle alpine e prealpine, occasionalmente di alcune pianure, lì dove la copertura anticiclonica sarà più corta, meno efficace e dove infiltrazioni di correnti umide oceaniche, ... Leggi su meteoweb.eu

3BMeteo : ??? Inizia a farsi sentire l'Anticiclone africano. Le previsioni #meteo per questo avvio di settimana su… - Agenzia_Ansa : #meteo queste le previsioni del tempo per oggi #27luglio #ANSA - 055firenze : Temperature roventi, le previsioni #meteo #Toscana - qn_giorno : #Lombardia, previsioni meteo, settimana rovente: temperature oltre i 40 gradi - Andyphone : RT @iconameteo: #caldo sempre più intenso: sull'Italia l'aria rovente in risalita dal Nord Africa. Gli ultimi aggiornamenti su https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Previsioni meteo Roma 28 luglio: caldo africano e aria bollente, temperature in aumento Fanpage.it Previsioni meteo, settimana rovente: temperature oltre i 40 gradi

Milano, 27 luglio 2020 - Caldo rovente in arrivo. Dopo svariati tentativi dell'anticiclone africano di invadere con decisione le nostre regioni, intenti mai andati a buon fine se non solo temporaneam ...

Saldi estivi 2020, tra pochi giorni l’inizio ufficiale: in alcune regioni sono partiti in anticipo, i primi dati e le previsioni meteo

Tempo stabile in mattinata su tutti i settori del nord Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio temporali sparsi lungo l’arco alpino, con residue precipitazioni sulle Alpi e stabilità ...

Milano, 27 luglio 2020 - Caldo rovente in arrivo. Dopo svariati tentativi dell'anticiclone africano di invadere con decisione le nostre regioni, intenti mai andati a buon fine se non solo temporaneam ...Tempo stabile in mattinata su tutti i settori del nord Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio temporali sparsi lungo l’arco alpino, con residue precipitazioni sulle Alpi e stabilità ...