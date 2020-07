Previsioni Meteo, FOCUS sull’ondata di caldo dei prossimi giorni: temperature roventi su gran parte d’Italia (Di lunedì 27 luglio 2020) Previsioni Meteo – Continua inesorabile l’avanzata dell’ onda calda marocchina-algerina verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Le isoterme super calde sono oramai alle porte del territorio italiano, Avanzando repentinamente dall’algeria verso il Mediterraneo Occidentale e poi soprattutto la Sardegna e all’indirizzo delle regioni centro-meridionali. questo oggi è stata già una giornata infuocata sulle regioni Mediterraneo Occidentale, con over 40 gradi in Spagna, ma si sono già sfiorati i 38°C anche sulla nostra Sardegna. Questo è solo l’antipasto perché via via nel corso della settimana, tutto il caldo che si sta accumulando sull’Algeria, Spagna centro meridionale e sulla Tunisia, avanzerà inesorabile verso Nord e ... Leggi su meteoweb.eu

