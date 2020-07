Pozzo d’Adda. Patrizio Antonio Catena muore annegato per cercare di salvare l’amico (Di lunedì 27 luglio 2020) Patrizio Antonio Catena è morto da eroe a soli 23 anni. Il ragazzo milanese era andato al lago di Como per farsi una nuotata insieme ad un amico. Prima di tuffarsi un ultimo messaggio di saluto alla madre per rassicurarla. “Mamma tutto bene, a dopo”. Ma Patrizio Antonio Catena, 23 anni di Pozzo d’Adda, non ha fatto più ritorno a casa. Infatti è morto annegato per cercare di salvare l’amico che non riusciva a tornare a riva. E’ successo nella zona della Riva Bianca, a Lierna. Patrizio Antonio Catena stava nuotando in compagnia dell’amico, che, però, ha iniziato ad avere difficoltà in acqua, forse a ... Leggi su laprimapagina

