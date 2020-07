Porto Empedocle: fuga di massa di migranti da una struttura (Di lunedì 27 luglio 2020) Nuova fuga di massa di migranti da una struttura di accoglienza provvisoria in Sicilia: decine di persone scappano da Porto Empedocle. Ancora preoccupazione in Sicilia per una nuova fuga di massa di migranti da una struttura temporanea. La fuga è destinata ad alimentare nuove polemiche sia sulla sicurezza, che sulle condizioni in cui versano queste … Leggi su viagginews

