PlayStation Plus, annunciati i giochi gratis di agosto (Di lunedì 27 luglio 2020) PlayStation ha rivelato la prossima coppia di giochi per gli abbonati a PlayStation Plus: i due titoli sono Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered e il titolo multiplayer Fall Guys: Ultimate Knockout.Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign RemasteredRivivete l'incredibile campagna per giocatore singolo di Call of Duty: Modern Warfare 2, titolo campione d'incassi del 2009, completamente rimasterizzata per la nuova generazione.Leggi altro... Leggi su eurogamer

