Piazza Affari incerta in un panorama europeo più cauto (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – Le borse europee si confermano caute assieme a Piazza Affari, a dispetto del miglioramento dell’indice IFO tedesco, che conferma la ripresa dell’economia tedesca. A frenare i listini ci sono le preoccupazioni per dilagare dei contagi di Covid-19. L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,26%. Nuovo record per l’oro (+2,05%), che raggiunge 1.939,1 dollari l’oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,63%. Invariato lo spread, che si posiziona a +147 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all’1,01%. Tra i mercati del Vecchio Continente trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,32%, stessa ... Leggi su quifinanza

Andreacocco87 : RT @MilanoFinanza: L'Ifo tedesco a 90,5 punti a luglio batte il consenso. Piazza Affari sulla parità - MilanoFinanza : L'Ifo tedesco a 90,5 punti a luglio batte il consenso. Piazza Affari sulla parità - infoiteconomia : Borsa Oggi, 27 luglio 2020: mercati deboli, vendite su UBI Banca a Piazza Affari - intermarketblog : * I&M * PIAZZA AFFARI: possibile ritorno alla lateralità - PakyFerraro : I titoli di Piazza Affari pronti ad affondare - -