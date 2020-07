Pagelle Empoli-Cosenza 1-5: voti e tabellino Serie B 2019/2020 (Di lunedì 27 luglio 2020) Le Pagelle e il tabellino di Empoli-Cosenza, match valevole per la penultima giornata del campionato di Serie B 2019-20. Clamoroso al Castellani dove il Cosenza passeggia sull’Empoli con un risultato netto di 1-5. Tre le reti nel primo tempo per gli ospiti con le firme di Bittante, Rivière e Carretta. Poi nella ripresa arriva la firma anche di Baez e il secondo gol di Rivière, in mezzo il gol di La Mantia. Il sogno salvezza diventa sempre più un obiettivo per i ragazzi di Occhiuzzi mentre l’Empoli, ora, non è più padrone del proprio destino per l’accesso ai playoff. tabellino Empoli-Cosenza Empoli (4-3-3): Brignoli ... Leggi su sportface

sportface2016 : #EmpoliCosenza 1-5 | Pagelle e tabellino #SerieB - TuttoSalerno : EMPOLI: le pagelle. Bajrami bomber, Ciciretti capolavoro su punizione - aSalerno_it : #salerno Salernitana-Empoli, le pagelle: difesa fuori giri, disastroso Micai - SalernoSport24 : ?? Pagelle, i voti di Salernitana-Empoli: compleanno amaro per Micai, se ne salvano in pochi -… - sportface2016 : #SerieB, le pagelle di #SalernitanaEmpoli 2-4: voti, tabellino e ammonizioni -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Empoli Pagelle Empoli-Cosenza 1-5: voti e tabellino Serie B 2019/2020 Sportface.it Le pagelle di Salernitana-Empoli 2-4

A cura della redazione di PianetaEmpoli.it, le pagelle dell’incontro tra Salernitana ed Empoli, terminato con il punteggio di 4-2 per gli azzurri. BRIGNOLI: 6 si fa scavalcare facilmente sul primo gol ...

Le Cronache: "Salernitana, chance sprecata. Si complica la corsa ai playoff"

"Notte amara: chance sprecata. Contro l’Empoli, pesante sconfitta interna per i granata: si complica il discorso play off. Dopo il gol del vantaggio, l’Empoli cala il tris in 15’. Nella ripresa Djuric ...

A cura della redazione di PianetaEmpoli.it, le pagelle dell’incontro tra Salernitana ed Empoli, terminato con il punteggio di 4-2 per gli azzurri. BRIGNOLI: 6 si fa scavalcare facilmente sul primo gol ..."Notte amara: chance sprecata. Contro l’Empoli, pesante sconfitta interna per i granata: si complica il discorso play off. Dopo il gol del vantaggio, l’Empoli cala il tris in 15’. Nella ripresa Djuric ...