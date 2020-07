Ostia, strade e condomini invasi dai rifiuti (Di lunedì 27 luglio 2020) ‘Preoccupa la situazione rifiuti nel X Municipio, da diversi quartieri di Roma sud ci continuano ad arrivare segnalazioni del mancato ritiro dei rifiuti da parte dell’AMA. Raccolta a singhiozzo e condomini invasi da spazzatura a via delle Molucche, traversa di via delle Baleniere, a poca distanza dal parco Clemente Riva. Cumuli maleodoranti di spazzatura e altri rifiuti sono sparsi in terra e ricoprono buona parte dell’area intorno ai cassonetti in un quadro desolante proprio a ridosso della Parco. Abbiamo chiesto ad AMA di intervenire, l’Amministrazione sta dando un’immagine di decadenza e abbandono senza precedenti, in questa mancanza di progettualità e pianificazione della raccolta, Roma va soffocando sempre più nei miasmi dei cassonetti stracolmi. Che ... Leggi su ilcorrieredellacitta

