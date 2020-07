Oroscopo e pietre: una pietra per ogni segno zodiacale (Di lunedì 27 luglio 2020) A ogni segno zodiacale sono in genere associati un fiore, un colore e una pietra. In questo articolo ci occuperemo di quest’ultima per ognuno. . Ariete La pietra dell’Ariete è il rubino. Il suo colore rosso rafforza l’energia del segno e ne diminuisce lo stress. Il rubino accresce la vitalità e l’entusiasmo, tipici stati dei nati del segno zodiacale dell’Ariete. Toro La pietra del Toro è lo smeraldo. Lo smeraldo è una pietra molto rara, capace di dare consolazione dopo le delusioni di tipo sentimentale e di far riacquistare la forma fisica se questa è andata perduta. Gemelli La pietra dei Gemelli è il topazio. Si tratta di un ... Leggi su giornal

