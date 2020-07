Non lo lasciano salire sul bus senza mascherina: autista e guardia giurata picchiati a Roma (Di lunedì 27 luglio 2020) A Roma, un ragazzo di 27 anni ha picchiato un’autista dell’Atac di 51 anni che gli aveva intimato di indossare la mascherina prima di salire sull’autobus che stava guidando. Il fatto è avvenuto alle 6:00 di domenica mattina in zona Centocelle, al capolinea in via Casilina. L’uomo si è scagliato anche contro una guardia giurata, che era intervenuta per difendere il conducente. L’aggressore, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia del commissariato Prenestino: è accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per furto. Infatti, avrebbe sottratto il tesserino aziendale dell’autista del bus. Le vittime sono state medicate in ospedale. Leggi su huffingtonpost

I punti neri, chiamati anche comedoni, sono un inestetismo che interessa diverse tipologie di pelle, da quelle grasse e miste a quelle normali e secche, indipendentemente dall'età o dal sesso. Compaio ...

Essere passati attraverso il Coronavirus è stato un evento forte, spiega il dott. Pietro Agostini, medico fisiatra e coordinatore dell’Ambulatorio per il recupero e la riabilitazione post Covid-19 di ...

