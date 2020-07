Napoli, il Vesuvio trema ancora: quattro micro-scosse. Lieve terremoto anche a Ischia (Di lunedì 27 luglio 2020) Altre micro-scosse di terremoto alle pendici del Vesuvio. Nelle ultime 24 ore se ne contano quattro. A segnalarle l’INGV e l’Osservatorio vesuviano. Registrata anche Lieve scossa a Ischia. quattro micro-cosse di terremoto alle pendici del Vesuvio La prima risale alle 3 e 55 del 26 luglio (magnitudo 0.4), con epicentro a Massa di Somma. La … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

