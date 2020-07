Moda in lutto: addio al noto stilista. Un genio che ha fatto la storia (Di lunedì 27 luglio 2020) È morto 76 anni lo stilista giapponese Kansai Yamamoto, noto per i suoi abiti avanguardisti e per aver collaborato a lungo con David Bowie. A confermare la notizia della sua scomparsa è stata la figlia Mirai su Instagram. “Il 21 luglio scorso mio padre, Kansai Yamamoto, è morto all’età di 76 anni. Ha lasciato questo mondo in pace, circondato da persone care” si legge nel post. “Ai miei occhi, papà non era solo l’anima eclettica ed energica che il mondo conosceva – scrive Mirai Yamamoto – ma anche una persona premurosa, di buon cuore e affettuosa. Ha apprezzato la comunicazione e mi ha inondato di amore per tutta la mia vita”. (Continua dopo la foto) “Mi ha anche insegnato a persistere durante i fallimenti e a non lasciar andare mai una mentalità positiva e ... Leggi su caffeinamagazine

