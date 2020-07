"Meghan Markle ha sempre voluto eclissare Lady D." Verità scottanti dalla scrittrice e confidente di Kate - (Di lunedì 27 luglio 2020) Carlo Lanna Secondo una biografia, Meghan Markle sarebbe fuggita da Londra perchè non è riuscita ad eclissare il mito di Lady D. E un altro tornado si abbatte sulla famiglia reale Ci sono Verità che è impossibile da nascondere, almeno quando si tratta della famiglia reale inglese. I Windsor dallo scorso gennaio sono letteralmente bersagliati su più fronti a causa della rottura (e annessa fuga da Londra) di Meghan Markle e del Principe Harry. Si sa, la Megxit ha sconvolto fin nel profondo gli assetti della Corona e ancora oggi nessuno dei reali riesce a trovare la propria dimensione. Tutti sono contro Meghan, l’attrice che è diventata duchessa, la quale avrebbe agito secondo un piano ben preciso ... Leggi su ilgiornale

