Mafia, 24 arresti in provincia di Siracusa: prestavano soldi con tassi del 240% e gestivano la piazza di spaccio tra incendi e intimidazioni (Di lunedì 27 luglio 2020) Nelle prime ore della mattinata odierna, su delega di questa Direzione Distrettuale AntiMafia di Catania, i Carabinieri hanno arrestato 24 persone (19 in carcere e 5 ai domiciliari) tutte ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e usura, tentata estorsione ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria, aggravati dalla finalità di agevolare il clan Aparo attivo nel territorio di Floridia e Solarino. Le indagini, avviate nel mese di settembre 2017 e durate circa un anno, hanno consentito, mediante specifici servizi di osservazione, controllo e pedinamento, oltre che attraverso l’installazione di videocamere e l’attivazione di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, di disarticolare un sodalizio mafioso riconducibile ... Leggi su ilfattoquotidiano

NicolaMorra63 : #DDA di Catanzaro e #GdF portano a termine ottima operazione per pulire Calabria e Svizzera. Se pensiamo ai 169 mln… - ilfattovideo : Mafia, 24 arresti in provincia di Siracusa: prestavano soldi con tassi del 240% e gestivano la piazza di spaccio tr… - clikservernet : Mafia, 24 arresti in provincia di Siracusa: prestavano soldi con tassi del 240% e gestivano la piazza di spaccio tr… - Noovyis : (Mafia, 24 arresti in provincia di Siracusa: prestavano soldi con tassi del 240% e gestivano la piazza di spaccio t… - LibertaSicilia : Siracusa. Mafia. Terrorizzavano i centri di Floridia e Solarino, 100 Carabinieri in azione: 24 arresti - Libertà Si… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia arresti Mafia, droga e usura: 24 arresti in provincia di Siracusa Sky Tg24 Mafia a Siracusa, ecco gli arrestati e le foto

Nell’operazione San Paolo dei carabinieri che ha azzerato il clan Apro operante a Floridia e Solarino sono finite in carcere 19 persone e cinque sono ai domiciliari. Tutte sono accusate a vario titolo ...

Mafia: morto Girolamo Guddo, considerato esponente di Altarello

MONREALE, 27 luglio - E’ stato tumulato stamattina, presso il cimitero di Monreale, Girolamo Guddo, 83 anni, considerato esponente di rilievo della cosca di Altarello di Baida, proprietario di una mac ...

Nell’operazione San Paolo dei carabinieri che ha azzerato il clan Apro operante a Floridia e Solarino sono finite in carcere 19 persone e cinque sono ai domiciliari. Tutte sono accusate a vario titolo ...MONREALE, 27 luglio - E’ stato tumulato stamattina, presso il cimitero di Monreale, Girolamo Guddo, 83 anni, considerato esponente di rilievo della cosca di Altarello di Baida, proprietario di una mac ...