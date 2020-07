Lutto nella politica: si è spento Marino Fronti, ultimo partigiano di Pavia (Di lunedì 27 luglio 2020) Lutto nella politica: si è spento Marino Fronti, ultimo vero partigiano di Pavia che è morto in queste ore all’età di 95 anni. Lutto improvviso nel mondo della politica. All’età di 95 anni – come riportato in questi istanti dal sito dell’Ansa – si è spento infatti Marino Fronti, l’ultimo partigiano di Pavia. Nato nel lontano … L'articolo Lutto nella politica: si è spento Marino Fronti, ultimo ... Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nella Grave lutto nella famiglia di Rete8: è morto Lorenzo Labarile Rete8 Addio a Vittorio Gennari e al suo sax generoso

di Claudio Salvi Lutto nel mondo della musica. E’ morto ieri, nella notte, all’età di 88 anni, Vittorio Gennari. Il decano dei jazzisti pesaresi si è spento nella sua casa in centro, in via Passeri, d ...

Marineria in lutto per Ambrogio Bruzzi

Quando eravamo in mare, al largo, a pescare mi rimbrottava e strapazzava. Per farlo tacere, mi voltavo e dicevo: " Mì ch’ho ’ngià pront’ ’l to’ "Coccodrillo" (l’articolo che si scrive, tenendolo nel c ...

