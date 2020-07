L’Iran piazza una finta portaerei americana nello Stretto di Hormuz: “Vogliono affondarla, una messinscena propagandistica” (Di lunedì 27 luglio 2020) Una finta portaerei americana piazzata nello Stretto di Hormuz per essere affondata dalle forze di difesa iraniane. È questa, secondo quanto riferito da Sky News, l’idea messa in campo dal governo di Teheran nel tentativo di mettere in scena un finto attacco al mezzo navale statunitense e accrescere così il consenso interno sull’onda delle mai sopite tensioni tra il governo degli ayatollah e l’amministrazione Trump, acuitesi dopo l’uccisione del comandante delle forze Quds, il generale Qasem Soleimani. L’enorme mezzo è stato intercettato grazie alle riprese della Maxar Technologies, una società del Colorado specializzata in tecnologia spaziale. Dalle immagini satellitari e dalle foto scattate nelle ultime ore, si ... Leggi su ilfattoquotidiano

