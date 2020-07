Lewis Hamilton, testacoda su Instagram: storia contro vaccino e Bill Gates (Di lunedì 27 luglio 2020) Il campione di Formula 1, Lewis Hamilton, pubblica sul proprio profilo Instagram una storia contro il vaccino per il Coronavirus, accusando Bill Gates Il vaccino per combattere il Coronavirus continua ad essere un argomento di grandi discussioni in tutto il mondo. Tra i principali stanziatori di fondi per lavorare alla cura c’è Bill Gates, il famoso magnate americano, fondatore della Microsoft. La sua azienda, la Bill & Melinda Gates Foundation, ha stanziato più di 10 milioni di dollari per le ricerche. Non mancano però le critiche nei suo confronti, con molte persone che credono che il magnate voglia utilizzare il vaccino ... Leggi su bloglive

SkySportF1 : LEWIS HAMILTON VINCE A SILVERSTONE NEL 2019 ? 10^ vittoria in stagione e 6° successo in carriera nel GP di casa per… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: LEWIS HAMILTON VINCE A SILVERSTONE NEL 2019 ? 10^ vittoria in stagione e 6° successo in carriera nel GP di casa per Lewis H… - FormulaPassion : #F1 | #Hamilton al comando del power ranking dopo Budapest - favbisak : Oddio e ora Lewis Hamilton come farà senza Susan Eacock e il suo supporto? ???????? - todundleben : Nuovo giorno nuova polemica su Lewis Hamilton vabbè io ho perso il conto e pure la voglia di commentare ormai quindi pace -

Ultime Notizie dalla rete : Lewis Hamilton Lewis Hamilton ha il suo erede: è un ragazzo keniano di 20 anni AutoMotoriNews F1 | Ecclestone e Todt bacchettano Hamilton, Bernie: “Ragiona col colore della tua mente”

Continua senza sosta la battaglia di Lewis Hamilton contro il razzismo. Il campione britannico recentemente ha accusato un po’ tutti, anche Liberty Media, rea secondo lui di non essere molto attiva ne ...

Haug: “Neanche Hamilton vincerebbe ora in Ferrari”

Il mercato piloti ruota inevitabilmente intorno al nome di Sebastian Vettel. Il quattro volte campione del mondo, in uscita dalla Ferrari dopo una conclusione di rapporto molto discussa soprattutto do ...

Continua senza sosta la battaglia di Lewis Hamilton contro il razzismo. Il campione britannico recentemente ha accusato un po’ tutti, anche Liberty Media, rea secondo lui di non essere molto attiva ne ...Il mercato piloti ruota inevitabilmente intorno al nome di Sebastian Vettel. Il quattro volte campione del mondo, in uscita dalla Ferrari dopo una conclusione di rapporto molto discussa soprattutto do ...