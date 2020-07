Lampard: «Non farò l’elogio di me stesso» – VIDEO (Di lunedì 27 luglio 2020) Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato dopo la conquista della qualificazione in Champions League Nell’ultima giornata di Premier League, il Chelsea ha strappato il pass per la prossima Champions League battendo 2-0 il Wolverhampton. E a fine partita, a parlare del risultato raggiunto è stato l’allenatore Frank Lampard. «Sono molto soddisfatto e non voglio fare l’elogio di me stesso, sono i giocatori che producono tutto questo. L’ho già detto ai media là fuori, ci sono tante cose non dette di questa stagione che ho sentito andassero svelate. Ma ti devi affidare al gruppo e ai calciatori che hai, stiamo andando nella giusta direzione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

E a fine partita, a parlare del risultato raggiunto è stato l’allenatore Frank Lampard. «Sono molto soddisfatto e non voglio fare l’elogio di me stesso, sono i giocatori che producono tutto questo.

Roma, 27 luglio 2020 - La Premier League fa scorrere i titoli di coda e consegna agli almanacchi gli ultimi verdetti. Con il Liverpool già campione d’Inghilterra (i Reds si congedano con il 3-1, in ri ...

