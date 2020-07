Juventus, nel mirino il nerazzurro Zapata (Di lunedì 27 luglio 2020) La Juventus in vista della prossima stagione sta cercando di portare in rosa un centravanti fisico che possa giocare al fianco di Cristiano Ronaldo e Dybala.LA RICERCAcaption id="attachment 781495" align="alignnone" width="594" Paratici (Getty Images)/captionL'identikit per la ricerca dell'attaccante ideale da portare in bianconero corrisponde a quella di un bomber di razza, dotato di una buona fisicità e di un ottimo fiuto del gol. Nelle ultime settimane la dirigenza juventina aveva provato a sondare il terreno per il centravanti del Napoli Arkadiusz Milik, ma le richieste di De Laurentiis finora sono eccessive (una cifra intorno ai 50 milioni di euro). Per questa ragione l'attenzione di Paratici si è spostata su Duvan Zapata, con l'Atalanta che però non intende fare sconti.MAXI RICHIESTAcaption ... Leggi su itasportpress

OptaPaolo : 31 - Cristiano #Ronaldo ha segnato 31 gol in questo campionato: nella storia della #Juventus, solo Felice Borel ha… - OptaPaolo : 90 - Dal 2011/12 a oggi, nelle ultime nove stagioni, la Juventus ha conquistato 810 punti, una media di 90 a stagio… - Eurosport_IT : Leonardo #Bonucci, prima la frecciatina... ?? ...e poi la dedica: 'Chi ci ha lasciato per la pandemia, avrà gioito… - bepi_90 : RT @carmi_ne: Questa Juventus qua, dei nove scudetti consecutivi, l’abbiamo creata noi, facendoci rimontare nel 2012, mandando a puttane Te… - LaskaJuventus : RT @MarcoIaria1: #Juventus Il nono scudetto di fila nel solco di un processo di medio-lungo termine che ha trasformato il club in azienda a… -